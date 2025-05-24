Казахстан и Азербайджан способны усилить механизм гражданской защиты
Казахстан и Азербайджан, обладая значительным опытом в управлении рисками и реагировании на чрезвычайные ситуации, способны сыграть ведущую роль в формировании и эффективной реализации механизма гражданской защиты Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend по итогам неформального саммита ОТГ заявила казахстанский политолог Айгерим Жампетова.
"На фоне роста климатических угроз и увеличения числа стихийных бедствий значение межгосударственной координации в этой сфере стремительно возрастает. Казахстан и Азербайджан могут внести весомый вклад, предложив проверенные практики и технологии, используемые в их национальных системах гражданской защиты. Кроме того, речь может идти об организации совместных учений, обмене экспертами и разработке единых стандартов реагирования", - отметила она.
По ее словам, Казахстан обладает большим опытом реагирования на широкий спектр ЧС - от наводнений до техногенных аварий, что обусловлено его географическим положением и масштабной территорией. В свою очередь, Азербайджан активно развивает службы гражданской обороны и располагает мобильными спасательными подразделениями, способными эффективно работать в международном формате.
Эксперт также подчеркнула важность развития транспортного сотрудничества ОТГ с учетом участия Венгрии.
"Перспективы Транскаспийского международного транспортного маршрута - одного из ключевых проектов ОТГ - значительно расширяются благодаря интересу Венгрии. Намерение Будапешта интегрироваться в евразийские транспортно-логистические цепочки может способствовать укреплению западного звена коридора и обеспечению устойчивой связи с европейскими рынками. Венгрия уже демонстрирует готовность участвовать в инфраструктурных проектах и логистических хабах, что делает страну важным транзитным партнером и потенциальной точкой входа ОТГ в ЕС", - подчеркнула она.
Напомним, что 21 мая в столице Венгрии Будапеште состоялся неформальный саммит глав государств Организации тюркских государств. По итогам встречи была подписана Будапештская декларация.
Ранее мы сообщали, что Азербайджан стал председателем саммита Международного транспортного форума.
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