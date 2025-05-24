Обнародованы результаты выпускных экзаменов в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (DİM) объявил результаты выпускных экзаменов за 9-й класс, проведённых 13 апреля.

Как сообщает Day.Az, учащиеся могут ознакомиться с результатами, перейдя по специальной ссылке и введя номер экзаменационной работы, номер удостоверения личности или FIN-код.

Также результаты можно получить по SMS, отправив специальный код, указанный в экзаменационном пропуске, на короткий номер 7727 (доступно для абонентов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel).

В этом году особенность заключалась в том, что проверка письменных заданий велась в онлайн-режиме. Маркеры подключались из дома и проверяли работы, случайным образом распределённые системой. В процессе применялись технологии распознавания лиц и система "seeding", при которой маркерам периодически отправлялись заранее откалиброванные задания для контроля объективности. Проверка осуществлялась строго по усовершенствованным критериям, с обязательным участием в калибровке и полной анонимностью работ. Программное обеспечение для онлайн-проверки было разработано специалистами DİM.

Из 51 237 зарегистрированных участников на экзамен не явились 337 человек. У шести учащихся результаты были аннулированы за нарушение правил. Максимальные 300 баллов набрали 8 человек.

Для подачи апелляции в DİM будет функционировать Апелляционная комиссия. Учащиеся смогут подать электронную заявку на сайте с 10:00 28 мая до 17:00 30 мая. В заявке обязательно нужно указать номер задания, содержание апелляции и обоснование по критериям оценки. Заявления без содержания не будут рассмотрены. По завершении процесса учащиеся получат SMS-уведомление, после чего смогут ознакомиться с результатами апелляции и экспертным заключением на сайте apelyasiya.dim.gov.az.

Напоминается, что заявки по неправильно заполненным бланкам (например, двойное затемнение ответов) рассмотрению не подлежат. Перед подачей жалобы рекомендуется внимательно изучить собственный результат, графическое изображение бланка ответов и официальные критерии оценки. По статистике прошлых лет, около 15% апеллянтов вообще не ответили на задания, но всё равно подавали жалобу. DİM предупреждает, что такие обращения не будут приниматься к рассмотрению.