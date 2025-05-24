В Гобустане грузовик опрокинулся после столкновения с Chevrolet

В Гобустанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место аварии незамедлительно выехали пожарные-спасатели Гобустанской районной пожарной охраны.

При обследовании места происшествия установлено, что грузовой автомобиль марки Foton, столкнувшись с легковым Chevrolet, опрокинулся. Водитель грузовика оказался зажатым внутри повреждённого транспортного средства.

Сотрудники пожарной службы с применением специального оборудования освободили водителя - Зираддина Азер оглу Абдулкеримова (1989 года рождения) и передали его медицинской бригаде для оказания помощи.

По данному факту ведётся расследование соответствующими органами.

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