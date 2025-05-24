Полумарафон One Run объединил любителей бега в Непале
Международный полумарафон One Run прошел в Непале, объединив около тысячи любителей бега.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщила представитель оргкомитета забега Екатерина Куратова.
"В Непале One Run проходит уже второй год подряд. В этом году интерес намного выше. В будущем планируем увеличивать число стартовых пакетов", - отметила она.
Забег прошел во втором по численности городе Непала Лалитпуре на четырех дистанциях - полумарафон (21,1 км), 10 км, 5 км и 1 км. Атлеты стартовали и финишировали на площади Патан Дурбар, которая внесена ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия. В мероприятии приняли активное участие сотрудники посольства РФ в Непале.
Локальным организатором выступил NRS Sports Foundation.
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