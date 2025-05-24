В ряде регионов идут ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала данные о фактической погоде на 11:00 утра 24 мая, передает Day.Az.

По информации ведомства, в ряде регионов страны фиксируются сильные дожди. В Джульфе наблюдается северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 16 метров в секунду.

В отдельных районах, таких как Дашкесан, Шамкир и Лерик, зафиксирован туман, ограничивающий видимость до 500 метров.

Что касается температуры воздуха, то максимальные показатели составили: в Баку и на Апшеронском полуострове - 27°C, в Нахчыванской Автономной Республике - 30°C, в равнинной части страны - 29°C, в горных районах - до 15°C.