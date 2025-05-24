https://news.day.az/society/1755268.html В ряде регионов идут ливни Национальная служба гидрометеорологии обнародовала данные о фактической погоде на 11:00 утра 24 мая, передает Day.Az. По информации ведомства, в ряде регионов страны фиксируются сильные дожди. В Джульфе наблюдается северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 16 метров в секунду.
В ряде регионов идут ливни
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала данные о фактической погоде на 11:00 утра 24 мая, передает Day.Az.
По информации ведомства, в ряде регионов страны фиксируются сильные дожди. В Джульфе наблюдается северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 16 метров в секунду.
В отдельных районах, таких как Дашкесан, Шамкир и Лерик, зафиксирован туман, ограничивающий видимость до 500 метров.
Что касается температуры воздуха, то максимальные показатели составили: в Баку и на Апшеронском полуострове - 27°C, в Нахчыванской Автономной Республике - 30°C, в равнинной части страны - 29°C, в горных районах - до 15°C.
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