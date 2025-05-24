Пакистан и Индия сохраняют ограничения на полёты

Индия продлила закрытие воздушного пространства для пакистанских самолетов до 23 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Hindustan Times.

Предыдущий запрет для Пакистана на использование индийского воздушного пространства действовал с 30 апреля по 23 мая.

Отношения Пакистана и Индии обострились 22 апреля, когда в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек.

Индийские СМИ отмечали, что в числе нападавших были пакистанцы. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

Ранее мы сообщали, что Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня.