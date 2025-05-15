https://news.day.az/world/1753029.html Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня
Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
Выступая в парламенте, Дар уточнил, что договоренность удалось достигнуть в ходе нового телефонного разговора командующих военными операциями двух государств 14 мая.
Он отметил, что первый такой разговор состоялся 10 мая.
"Переговоры 14 мая привели к продлению прекращения огня до 18 мая", - сказал заместитель премьера страны верхней палате парламента Пакистана.
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