Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня до 18 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Выступая в парламенте, Дар уточнил, что договоренность удалось достигнуть в ходе нового телефонного разговора командующих военными операциями двух государств 14 мая.

Он отметил, что первый такой разговор состоялся 10 мая.

"Переговоры 14 мая привели к продлению прекращения огня до 18 мая", - сказал заместитель премьера страны верхней палате парламента Пакистана.