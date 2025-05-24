В ООН планируют сокращение

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях заявил, что в рядах сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН) началась паника из-за планируемых сокращений.

"Я могу сказать собственное наблюдение - это чувство паники в секретариате, потому что идет большое сокращение. Это понятно по-человечески", - прокомментировал Вершинин происходящее в организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций и бывший глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос говорил, что штат организации планировали сократить на 20%. Вершинин, в свою очередь, задался вопросом, почему "выпячивается вопрос прав человека в ущерб всему остальному", ведь эффективность работы измеряется не в оплате, а в правильной расстановке приоритетов.