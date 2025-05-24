Белый дом массово отстраняет сотрудников СНБ

Администрация президента США Дональда Трампа отправила более 100 чиновников Совета национальной безопасности при Белом доме в административный отпуск в пятницу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам представителя администрации, около 16:20 было разослано электронное письмо от главы аппарата СНБ Брайана Маккормака, в котором сообщалось, что у увольняемых есть 30 мин, чтобы навести порядок на своих рабочих местах.

Тем, кто отсутствовал, сообщалось, что они могут договориться о подходящем времени, чтобы забрать свои вещи, и сдать устройства позже.

В свою очередь источники телеканала NBC News заявили, что, по их мнению, пострадали по меньшей мере половина сотрудников СНБ.

Один из источников сообщил, что ко вторнику планы по радикальной реорганизации СНБ будут полностью реализованы.

По словам одного из чиновников администрации, исполняющий обязанности советника по национальной безопасности и госсекретарь Марко Рубио во многом руководит оптимизацией Совета.

Ранее мы сообщали, что в ООН планируют сокращение.