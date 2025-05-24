В Баку прошел международный семинар по новым подходам к обучению в авиации

22-23 мая 2025 года в Баку прошел Семинар-практикум "Подготовка, основанная на компетенциях и их оценке/Подготовка на основе анализа фактических данных (CBTA/EBT Workshop) организованный Межгосударственным Советом по авиации (Межгоссовет) совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) при поддержке авиакомпании Silk Way West Airlines.

В семинаре приняли участие более 80 специалистов из Турции, Казахстана, Мальты, Великобритании, Грузии, Словакии, Белоруссии, России, Узбекистана, Киргизии, в том числе эксперты Межгоссовета, специалисты авиационных администраций государств, ведущих авиакомпаний, аэропортов и учебных центров, представители международных организаций.

Специалисты ИАТА представили теоретические основы CBTA, а затем эксперты из различных организаций, представленных в Европейском регионе, поделились практическим опытом внедрения принципов CBTA и EBT.

В ходе работы семинара участники смогли обсудить возможности и сложности внедрения положений ИКАО в части CBTA/EBT, а также особенности внедрения передовых технологий подготовки авиационного персонала в Государствах.

Во время семинара прошло обсуждение представленных докладов. Участники семинара высоко оценили информацию о практическом опыте внедрения компетентностного подхода для подготовки квалифицированного персонала по различным направлениям деятельности авиационной индустрии.

Слушатели подчеркнули необходимость скорейшего внедрения компетентностного подхода организациями региона, учитывая, что с 2028 года требования ИКАО по внедрению CBTA переходят в разряд стандартов, обязательных к применению Государствами.

По окончании семинара участники отметили высокий уровень организации мероприятия и практическую значимость представленных материалов.

Всем участникам были выданы сертификаты об участии в семинаре.