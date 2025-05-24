Стало известно о введении новых ограничений для журналистов в Пентагоне

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения для журналистов, которые хотят посетить здание Пентагона.

Как передает Day.Az, теперь им потребуется сопровождение официальных лиц, сообщает агентство Reuters.

"Министр обороны США Пит Хегсет издал приказ, требующий, чтобы журналисты находились в сопровождении официальных лиц на большей части здания Пентагона. Это последний шаг из серии ограничений, введенных администрацией Трампа в отношении прессы", - говорится в материале.

По информации агентства, эти меры запрещают аккредитованным журналистам посещать штаб-квартиру министерства обороны, если у них нет сопровождения.

В меморандуме Хегсет уточнил, что департамент обязан защищать секретную информацию, раскрытие которой может "подвергнуть опасности жизни военнослужащих США".

Нововведение уже прокомментировали в ассоциации прессы Пентагона, которая представляет интересы пресс-корпуса, освещающего деятельность американских вооруженных сил. Там заявили, что новые правила представляют собой "прямую атаку на свободу прессы".

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