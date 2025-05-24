В США готовятся к военному параду

В Вашингтоне началась подготовка к военному параду, запланированному на 14 июня.

Как сообщает Day.Az, Президент США Дональд Трамп также поделился публикацией в связи с парадом на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я с гордостью объявляю, что мы проведем грандиозный парад в честь 250-летия Армии Соединенных Штатов в субботу, 14 июня, в Вашингтоне, округ Колумбия. На протяжении двух с половиной столетий наши храбрые солдаты сражались, проливали кровь и умирали, чтобы сохранить нас свободными, и теперь мы почтим их прекрасным парадом, достойным их службы и жертв. Американцы по всей стране приглашаются принять участие", - написал он.

Кадры подготовки к параду опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:

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