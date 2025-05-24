Что даст водителям объединение платных парковок в Баку?

Снижение количества платных парковок с более чем 2400 до 690 вызвало вопросы у автомобилистов. Многие опасаются, что это приведет к нехватке парковочных мест в городе.

Однако, как сообщает Day.Az, транспортный эксперт Рауф Агамирзаев в интервью Trend развеял опасения.

По его словам, это решение, наоборот, должно упростить пользование парковкой.

"Речь не идет о сокращении самих парковочных мест. Просто если раньше на одной улице было несколько разных парковочных участков с отдельными номерами, теперь они объединены под одним номером. Это упрощает навигацию и делает пользование платной парковкой более удобным", - отметил специалист.

Ранее Агентство наземного транспорта Азербайджана заявило о сокращении количества платных парковочных зон с 2400 до 690 в рамках оптимизации системы.