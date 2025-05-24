Крупный пожар на фабрике в Иране

В городе Мурчехорт провинции Исфахан произошёл мощный пожар на фабрике по производству пряжи и текстильной продукции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, возгорание охватило значительную часть производственных помещений.

Причина пожара пока не установлена. По заявлению местных властей, выяснение обстоятельств начнётся после полной ликвидации огня и проведения экспертизы. Информации о пострадавших пока не поступало.