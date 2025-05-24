В центре Баку загорелся внедорожник

В столичном районе Ясамал загорелся автомобиль марки Jeep.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь возник в моторном отсеке и затронул приборную панель автомобиля. Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось спасти остальную часть машины от полного возгорания.

Пожар был быстро локализован и потушен подразделениями противопожарной службы. Причины возгорания пока уточняются.

Ранее сообщалось, что в центре Баку сгорел "Audi".