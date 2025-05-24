https://news.day.az/society/1755270.html В центре Баку загорелся внедорожник - ВИДЕО В столичном районе Ясамал загорелся автомобиль марки Jeep. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь возник в моторном отсеке и затронул приборную панель автомобиля. Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось спасти остальную часть машины от полного возгорания.
В центре Баку загорелся внедорожник - ВИДЕО
В столичном районе Ясамал загорелся автомобиль марки Jeep.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь возник в моторном отсеке и затронул приборную панель автомобиля. Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось спасти остальную часть машины от полного возгорания.
Пожар был быстро локализован и потушен подразделениями противопожарной службы. Причины возгорания пока уточняются.
Ранее сообщалось, что в центре Баку сгорел "Audi".
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