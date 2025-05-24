https://news.day.az/world/1755330.html Baykar успешно испытала боевой БПЛА KIZILELMA - ВИДЕО Турецкая компания Baykar успешно продолжает процесс испытаний беспилотного боевого самолета четвертого прототипа Bayraktar KIZILELMA. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Baykar успешно испытала боевой БПЛА KIZILELMA - ВИДЕО
Турецкая компания Baykar успешно продолжает процесс испытаний беспилотного боевого самолета четвертого прототипа Bayraktar KIZILELMA.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В компании сообщили, что серийный прототип PT4 Bayraktar KIZILELMA, взлетевший с летно-тренировочного и испытательного центра AKINCI в районе Чорлу города Текирдаг, успешно завершил новое испытание, взлетев с использованием форсажной камеры.
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