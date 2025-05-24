Baykar успешно испытала боевой БПЛА KIZILELMA

Турецкая компания Baykar успешно продолжает процесс испытаний беспилотного боевого самолета четвертого прототипа Bayraktar KIZILELMA.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В компании сообщили, что серийный прототип PT4 Bayraktar KIZILELMA, взлетевший с летно-тренировочного и испытательного центра AKINCI в районе Чорлу города Текирдаг, успешно завершил новое испытание, взлетев с использованием форсажной камеры.

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