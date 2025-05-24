Пошлины США могут сократить экспорт ФРГ

Глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст полагает, что возможное введение США импортных пошлин в размере 50% в отношении продукции из ЕС может привести к сокращению экспорта ФРГ в США на 4%, или €60 млрд в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Фюст отметил, что "значительная часть немецкого экспортного бизнеса в США может стать убыточной". Из-за импортных пошлин многие немецкие товары в США, по его словам, станут настолько дорогими, что их невозможно будет реализовать. "Если это действительно произойдет, многие компании прекратят поставки", - заявил Фюст газете Bild. При этом он уточнил, что экспорт германской продукции в США может сократиться на 4%, или €60 млрд в год.

По мнению главного экономиста Commerzbank Йорга Кремера, особенно пострадают автомобильная и фармацевтическая отрасли, где из-за пошлин большинство рабочих мест под угрозой сокращения. Американские пошлины также сильно ударят по городам и округам, которые особенно зависят от экспорта в США. Теперь они сталкиваются с снижением продаж и сокращениями, а следовательно, и со снижением налоговых поступлений, указывает Bild.

В свою очередь глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе отметила, что "необходимо больше торговли, а не меньше". "Мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией по этому вопросу. Мы должны сделать все возможное, чтобы Еврокомиссия достигла решения путем переговоров с США", - резюмировала она.

Ранее стало известно о введении новых ограничений для журналистов в Пентагоне.