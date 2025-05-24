https://news.day.az/world/1755313.html Россия и Украина провели обмен пленными Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Как передает Day.Az, обмен был осуществлён на основе договорённостей, достигнутых сторонами в Стамбуле 16 мая. В рамках соглашения с украинской стороны были возвращены 307 российских военнослужащих. В свою очередь, Украине передали 307 военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Россия и Украина провели обмен пленными
Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными.
Как передает Day.Az, обмен был осуществлён на основе договорённостей, достигнутых сторонами в Стамбуле 16 мая. В рамках соглашения с украинской стороны были возвращены 307 российских военнослужащих.
В свою очередь, Украине передали 307 военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Министерство обороны России заявило, что процесс обмена военнопленными между сторонами будет продолжен.
Ранее мы сообщали, что Украина работает над встречей Зеленского с Путиным.
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