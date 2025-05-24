Россия и Украина провели обмен пленными

Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными.

Как передает Day.Az, обмен был осуществлён на основе договорённостей, достигнутых сторонами в Стамбуле 16 мая. В рамках соглашения с украинской стороны были возвращены 307 российских военнослужащих.

В свою очередь, Украине передали 307 военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Министерство обороны России заявило, что процесс обмена военнопленными между сторонами будет продолжен.

Ранее мы сообщали, что Украина работает над встречей Зеленского с Путиным.