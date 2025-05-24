Интервал движения автобусов в одном из округов Баку сократится
Автобусы, обслуживающие маршрут №40, соединяющий посёлок Гюнешли с железнодорожной станцией Сабунчи, обновляются.
Как передает Day.Az со ссылкой на AYNA, с 26 мая в распоряжение пассажиров будут переданы 18 новых автобусов марки King Long 2025 года выпуска. Транспорт оснащён современной и экологически чистой технологией CNG (сжатый природный газ).
С запуском новых автобусов интервал движения по маршруту сократится до 6-7 минут.
Оплата проезда будет осуществляться только в безналичной форме.
Обновление подвижного состава на маршрутах продолжается поэтапно в рамках усилий по повышению качества обслуживания пассажиров в системе общественного транспорта.
Ранее мы сообщали, что в Баку изменится маршрут двух автобусов.
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