В Баку загорелся двухэтажный дом

В двухэтажном доме в Баку вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовало МЧС.

Сообщается, что на первом этаже двухэтажного 3-комнатного дома общей площадью 140 м² (каждый этаж по 70 м²) в Гарадагском районе Баку загорелся диван, а телевизор и пластиковая оконная рама расплавились из-за высокой температуры.

Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.

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