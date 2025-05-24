В Баку загорелся двухэтажный дом

В двухэтажном доме в Баку вспыхнул пожар. 

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовало МЧС. 

Сообщается, что на первом этаже двухэтажного 3-комнатного дома общей площадью 140 м² (каждый этаж по 70 м²) в Гарадагском районе Баку загорелся диван, а телевизор и пластиковая оконная рама расплавились из-за высокой температуры. 

Остальная часть дома была защищена от огня. 

Пожар был потушен пожарными подразделениями.

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