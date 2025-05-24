В Азербайджане ухудшится видимость

Завтра на некоторых автомобильных дорогах будет ограничена видимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию Национальной службы гидрометеорологии о состоянии автомобильных дорог, 25 мая в некоторых горных и предгорных районах ожидается дождливая и туманная погода, в связи с чем видимость на автомобильных магистралях будет ограничена до 500-1000 метров.