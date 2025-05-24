https://news.day.az/society/1755312.html В Азербайджане ухудшится видимость Завтра на некоторых автомобильных дорогах будет ограничена видимость.
В Азербайджане ухудшится видимость
Завтра на некоторых автомобильных дорогах будет ограничена видимость.
Как передает Day.Az со ссылкой на информацию Национальной службы гидрометеорологии о состоянии автомобильных дорог, 25 мая в некоторых горных и предгорных районах ожидается дождливая и туманная погода, в связи с чем видимость на автомобильных магистралях будет ограничена до 500-1000 метров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре