В Баку задержаны подозреваемые в кражах

В Баку задержаны подозреваемые в совершении краж - 34-летний Т. Сафаров и 55-летний В. Керимов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, 22 мая в районе Нариманов был совершён акт кражи - у одного из прохожих украли телефон из сумки.

Житель города Сумгайыт обратился в полицию и сообщил о краже телефона стоимостью 3600 манатов на улице З.Буньядова в Наримановском районе.

Сотрудники 17-го отделения полиции Наримановского РУП провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого.

Подозреваемым оказался 34-летний Т. Сафаров, который был задержан.

В то же время в районе Насими по подозрению в краже табачных изделий на сумму 800 манатов из одного из магазинов был задержан 55-летний В. Керимов.

По данным фактам ведётся расследование.

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