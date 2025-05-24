В Баку задержаны подозреваемые в кражах
В Баку задержаны подозреваемые в совершении краж - 34-летний Т. Сафаров и 55-летний В. Керимов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, 22 мая в районе Нариманов был совершён акт кражи - у одного из прохожих украли телефон из сумки.
Житель города Сумгайыт обратился в полицию и сообщил о краже телефона стоимостью 3600 манатов на улице З.Буньядова в Наримановском районе.
Сотрудники 17-го отделения полиции Наримановского РУП провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого.
Подозреваемым оказался 34-летний Т. Сафаров, который был задержан.
В то же время в районе Насими по подозрению в краже табачных изделий на сумму 800 манатов из одного из магазинов был задержан 55-летний В. Керимов.
По данным фактам ведётся расследование.
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