В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет

Парламент Дании в четверг одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщают европейские СМИ.

"За" законопроект проголосовал 81 депутат, "против" - 21.

Согласно плану, возраст выхода на пенсию будет подниматься постепенно: к 2030 году он будет составлять 68 лет, к 2035 - 69 лет, к 2040 - 70 лет.

В настоящее время в Дании пенсионерами становятся в 67 лет.

Сторонники этой идеи связывают необходимость повышения возраста выхода на пенсию с увеличением продолжительности жизни в стране.

Профсоюзы критикуют такие меры.