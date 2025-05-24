https://news.day.az/world/1755318.html В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет Парламент Дании в четверг одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщают европейские СМИ. "За" законопроект проголосовал 81 депутат, "против" - 21.
В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет
Парламент Дании в четверг одобрил законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщают европейские СМИ.
"За" законопроект проголосовал 81 депутат, "против" - 21.
Согласно плану, возраст выхода на пенсию будет подниматься постепенно: к 2030 году он будет составлять 68 лет, к 2035 - 69 лет, к 2040 - 70 лет.
В настоящее время в Дании пенсионерами становятся в 67 лет.
Сторонники этой идеи связывают необходимость повышения возраста выхода на пенсию с увеличением продолжительности жизни в стране.
Профсоюзы критикуют такие меры.
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