https://news.day.az/society/1755327.html На спортплощадке в бакинском поселке найден труп В бакинском поселке Бакиханов обнаружено тело мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел во дворе жилого дома №12 на улице Сюльх. На спортивной площадке, рядом с турником, был найден мертвый мужчина. Установлено, что погибшим является Ф. Бахшалиев, 1963 года рождения.
На спортплощадке в бакинском поселке найден труп
В бакинском поселке Бакиханов обнаружено тело мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел во дворе жилого дома №12 на улице Сюльх. На спортивной площадке, рядом с турником, был найден мертвый мужчина.
Установлено, что погибшим является Ф. Бахшалиев, 1963 года рождения. По предварительным данным, он был ранее судим, не имел постоянного места жительства и вел асоциальный образ жизни.
По факту обнаружения тела проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в селе Кялва Агсуинского района произошёл трагический несчастный случай, в результате которого погиб рабочий.
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