На спортплощадке в бакинском поселке найден труп

В бакинском поселке Бакиханов обнаружено тело мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел во дворе жилого дома №12 на улице Сюльх. На спортивной площадке, рядом с турником, был найден мертвый мужчина.

Установлено, что погибшим является Ф. Бахшалиев, 1963 года рождения. По предварительным данным, он был ранее судим, не имел постоянного места жительства и вел асоциальный образ жизни.

По факту обнаружения тела проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в селе Кялва Агсуинского района произошёл трагический несчастный случай, в результате которого погиб рабочий.