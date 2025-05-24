Названо количество новых рабочих мест, созданных в Карабахе и Восточном Зангезуре

За январь-апрель текущего года в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура было создано 656 новых рабочих мест.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, в отчетный период в Карабахском экономическом районе было создано 515, а в Восточном Зангезурском - 141 новое рабочее место.

Наибольшее количество новых рабочих мест в Карабахе было зарегистрировано в Ханкенди (283), а в Восточном Зангезуре - в Джебраиле (31).

Всего в Азербайджане за первый квартал 2025 года было создано 23 386 новых рабочих мест. 90,6 процента рабочих мест, созданных за этот период, пришлось на негосударственный сектор. Из вновь созданных рабочих мест 74,4 процента пришлось на Баку, 0,9 процента на Нахчыванскую Автономную Республику, 24,7 процента на другие регионы, в том числе на Абшерон-Хызынский - 11,4 процента, Губа-Хачмазский - 2,4 процента, Карабахский - 2,2 процента, Лянкяран-Астаринский - 1,7 процента, Гянджа-Дашканский - 1,5 процента, Шеки-Загатальский - 1,3 процента, Ширван-Сальянский - 1,1 процента, Миль-Муганский - 0,7 процента, Верхнеширванский - 0,6 процента, Газах-Товузский - 0,6 процента, Центрально-Аранский - 0,6 процента и Восточно-Зангезурский экономические районы.

При этом за первый квартал 2025 года в стране было закрыто 2,7 тыс. рабочих мест. 48,4% закрытых за этот период рабочих мест пришлось на негосударственный сектор. 20,1% рабочих мест было закрыто в связи с приостановлением деятельности предприятий и организаций, а 79,9% - в связи с увольнением работников на действующих предприятиях и в организациях.