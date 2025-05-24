Страшная авария с микроавтобусом в России

Два человека погибли, еще 10 пострадали в результате аварии с участием двух легковушек и микроавтобуса в Подмосковье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщила пресс-служба управления прокуратуры Московской области.

Согласно информации, погибшими оказались мать и ее 9-летний сын. Они ехали в легковушке.

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель двух человек. Виновным может грозить до семи лет лишения свободы.

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