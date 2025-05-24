Президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram Павла Дурова для управления выборами в Румынии.

Как передает Day.Az, истинную цель французского лидера раскрыла официальный представитель МИД России Марию Захарова в своем Telegram-канале.

"Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах", - написала дипломат.

Она подчеркнула, что такое на "фейки" списать не получится, поскольку это "обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств".

Ранее мы сообщали, что Дуров продолжает разоблачать Макрона.