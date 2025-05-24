«Монако» подпишет форварда из «Барселоны»

"Монако" близок к завершению сделки по подписанию нападающего "Барселоны" Ансу Фати.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По информации источника, стороны ведут переговоры об аренде испанского футболиста с опцией дальнейшего выкупа.

Подчёркивается, что сам Фати настроен на переход во французский клуб.

В нынешнем сезоне Фати принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Байера" перешел в "Ливерпуль".