Новая функция в WhatsApp

Функция голосового чата стала доступна для любой группы WhatsApp.

Day.Az сообщает, что об этом было объявлено в блоге разработчиков WhatsApp. WhatsApp объявил о расширении функции аудиочата, увеличив максимальное количество участников до 1024.

Ранее эта функция была доступна только для групп от 32 до 256 человек. В отличие от стандартных групповых звонков, аудиочат работает в формате "открытой комнаты" и позволяет пользователям присоединяться к беседе и выходить из нее в любое время.

"Чтобы начать аудиочат, перейдите в нижнюю часть чата, проведите пальцем вверх и удерживайте в течение нескольких секунд. Участники не будут получать аудио или другие уведомления о начале аудиочата и смогут присоединиться или выйти из него в любое время", - говорится в заявлении разработчиков.

Отмечается, что голосовые чаты в WhatsApp, а также звонки и сообщения защищены сквозным шифрованием.

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