В Баку пройдет Azerbaijan Dance Festival 2025

С 30 октября по 2 ноября Баку станет центром мировой танцевальной культуры - в столице Азербайджана пройдёт Azerbaijan Dance Festival 2025, событие международного масштаба, объединяющее традиции, искусство и вдохновение, сообщает Day.Az.

Azerbaijan Dance Festival 2025 организован Азербайджанским танцевальным союзом.

В рамках фестиваля состоятся сразу два престижных чемпионата - WDC Professional European Smooth Championship и WDC AL World Smooth Championships, где будут разыграны 16 мировых титулов в соло и парных дисциплинах. Участников и гостей ждут мастер-классы от звёзд танцевальной сцены, культурные вечера, музыкальные шоу и, конечно, встреча с танцевальным наследием Азербайджана.

Кульминацией фестиваля станет гала-вечер Night of the Dancing Diamonds, посвящённый юбилею народной артистки Азербайджана и президента Азербайджанского танцевального союза Тараны Мурадовой. Это будет незабываемый праздник, где национальный танец Азербайджана встретится с современной бальной хореографией, раскрывая магию синтеза культур и стилей.

AZDF 2025 - это больше, чем фестиваль. Это пространство вдохновения, диалога и единства, где танец становится мостом между народами. Не пропустите главное танцевальное событие года в самом сердце Кавказа!

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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