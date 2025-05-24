https://news.day.az/world/1755245.html Мощный ветер в Турции снес крыши домов - ВИДЕО В турецком Карсе разбушевавшаяся стихия нанесла серьезный ущерб: штормовой ветер сорвал крыши с домов и разрушил хозяйственные постройки. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в деревне Башкая. Вечером над регионом разразилась сильная гроза с ливнем и градом, а затем налетел мощный ветер.
Мощный ветер в Турции снес крыши домов - ВИДЕО
В турецком Карсе разбушевавшаяся стихия нанесла серьезный ущерб: штормовой ветер сорвал крыши с домов и разрушил хозяйственные постройки.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в деревне Башкая. Вечером над регионом разразилась сильная гроза с ливнем и градом, а затем налетел мощный ветер.
Скорость порывов была настолько высока, что крыши шести домов буквально унесло прочь. Также пострадали несколько сараев и хлевов, где содержался скот.
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