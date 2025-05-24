Мощный ветер в Турции снес крыши домов

В турецком Карсе разбушевавшаяся стихия нанесла серьезный ущерб: штормовой ветер сорвал крыши с домов и разрушил хозяйственные постройки.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в деревне Башкая. Вечером над регионом разразилась сильная гроза с ливнем и градом, а затем налетел мощный ветер.

Скорость порывов была настолько высока, что крыши шести домов буквально унесло прочь. Также пострадали несколько сараев и хлевов, где содержался скот.