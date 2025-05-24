Представительница Азербайджана избрана президентом Ассоциации учителей музыки Brevard

Наша соотечественница Парвин Мурадова, проживающая во Флориде, избрана президентом Ассоциации учителей музыки Brevard (The Brevard Music Teachers Association).

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что Парвин Мурадова планирует организовать мастер-классы, педагогические и студенческие концерты, конкурсы и мероприятия по профессиональному развитию с целью оживления местной музыкальной жизни. Эта инициатива позволит молодым талантам быть признанными в более широкой среде, внесет большой вклад в музыкальную культуру региона. Наша соотечественница также планирует наладить связи между музыкальными педагогами региона, обмениваясь опытом и реализуя совместные проекты.

"Моя основная миссия - укреплять наше сообщество с помощью музыки, поддерживать учителей и вдохновлять новое поколение музыкантов", - сказала она.

Парвин Мурадова, активный член Национальной ассоциации музыкальных преподавателей (Music Teachers National Association - MTNA), является профессором Технологического университета Флориды, а также директором по культурным вопросам Общества азербайджано-американской культуры во Флориде. Она также обладает званием "Национально сертифицированный преподаватель музыки" (Nationally Certified Teacher of Music - NCTM), которое свидетельствует о высоком профессионализме и качестве преподавания музыкальных педагогов в США.

По инициативе нашей соотечественницы ежегодно проводится международный музыкальный конкурс "Florida Keys". Ее ученики являются победителями ряда конкурсов, проводимых в разных странах мира. До сих пор ею были даны благотворительные концерты в ряде штатов США, в Швеции, Испании, Германии, Англии, Австрии. В 2015 году она основала Фонд музыки, образования и аутизма для поддержки творческих возможностей музыкантов с аутизмом.

В 2018 году в Нью-Йорке она организовала международный конкурс музыкальных произведений азербайджанских композиторов. Парвин Мурадова - известный пианист, музыкальный педагог и пропагандист искусства.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Парвин Мурадова была награждена юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Ранее мы сообщали, что в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошёл концерт под названием "Бакинская встреча" (Bakı görüşü), посвящённый дню рождения виртуоза-гитариста и джазмена Алескера Аббасова.