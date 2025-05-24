https://news.day.az/society/1755332.html В Сумгайыте задержана воровка В Сумгайыте задержана женщина, подозреваемая в краже. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, 22 мая в Сумгайыте неизвестное лицо, обманным путем завладев банковской картой жителя города, сняло с неё 150 манатов, а с другой карты - 2600 манатов.
В Сумгайыте задержана воровка
В Сумгайыте задержана женщина, подозреваемая в краже.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, 22 мая в Сумгайыте неизвестное лицо, обманным путем завладев банковской картой жителя города, сняло с неё 150 манатов, а с другой карты - 2600 манатов.
В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 3-го отделения полиции Сумгайытского городского управления, была задержана 45-летняя женщина, подозреваемая в совершении преступления.
По данному факту проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Баку также были задержаны подозреваемые в совершении краж.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре