В Сумгайыте задержана воровка

В Сумгайыте задержана женщина, подозреваемая в краже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, 22 мая в Сумгайыте неизвестное лицо, обманным путем завладев банковской картой жителя города, сняло с неё 150 манатов, а с другой карты - 2600 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками 3-го отделения полиции Сумгайытского городского управления, была задержана 45-летняя женщина, подозреваемая в совершении преступления.

По данному факту проводится расследование.

Ранее мы сообщали, что в Баку также были задержаны подозреваемые в совершении краж.