Азербайджанские кулинары отличились на международном чемпионате в ОАЭ

В выставочном центре Expo Centre Sharjah (ОАЭ) прошел престижный международный Континентальный кулинарный чемпионат ExpoCulinaire 2025 с участием представителей более двадцати пяти стран мира, сообщил Day.Az член жюри конкурса, председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде.

Чемпионат проводился Кулинарной гильдией Эмиратов под эгидой World Association of Chefs' Societies (WACS) - одной из самых авторитетных организаций в мировой гастрономии. Азербайджан был представлен молодыми талантливыми кулинарами от имени Бакинской ассоциации кулинаров, которые показали свое мастерство в различных направлениях кулинарного искусства.

"Наша команда вновь продемонстрировала высокий профессионализм и мастерство. Фируза Демирова и Джумшуд Эйвазов завоевали две серебряные медали на одном из самых сложных и конкурентных континентальных чемпионатов региона", - отметил Илькин Акберзаде.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения почётного членства Бакинской ассоциации кулинаров известным представителям международного кулинарного сообщества.

Почётными членами ассоциации стали: Andy Cuthbert - президент Всемирной ассоциации поваров (World Association of Chefs' Societies, WACS), Uwe Micheel - бывший президент Гильдии поваров ОАЭ (Emirates Culinary Guild), Majed Al Sabagh - президент Гильдии поваров Сирии (Syrian Culinary Guild). Инициатива направлена на развитие международного сотрудничества и укрепление позиций азербайджанской кулинарии на мировой гастрономической арене.

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