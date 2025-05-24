Новый "заряженный" бензиновый Volkswagen рассекречен до премьеры. В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и характеристики Lamando L GTS.

Как передает Day.Az, речь идёт о самой быстрой версии молодёжного лифтбека длиной 4,8 метра. После рестайлинга на вершине линейки окажется модификация со спортивными акцентами, модернизированным обвесом, двумя выхлопными патрубками и 2,0-литровым двигателем под капотом. Старт продаж ожидают летом.

Volkswagen Lamando L GTS отличается от исходника диффузором с двумя крупными банками глушителя, полным антихромом, низкопрофильными 19-дюймовыми колёсами и логотипами. Внешние доработки не столь значительные, как перемены по технике: если обычный Lamando L оснащается 1,5-литровым турбмотором, то под капотом GTS проверенная "турбочетвёрка" 2.0.

Двигатель знаком по Volkswagen Golf GTI и развивает те же 220 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Прибавка относительно базового 160-сильного (250 Нм) солидная. Коробка передач типичная для китайских "Фольксвагенов": 7-ступенчатый "робот" DSG. Со временем можно ожидать, что Lamando L GTS обзаведётся форсированным турбомотором пятого поколения.

Volkswagen развивает традиционную бензиновую линейку в Китае несмотря на спад продаж. Обновлённое семейство Lamando L должно выйти на рынок до конца июня. Сейчас цены на базовый лифтбек стартуют со 154 тысяч юаней (21 тысяча долларов), но топ-версия GTS явно окажется дороже, ведь Golf GTI торгуется за 210 тысяч юаней (29 тысяч долларов).