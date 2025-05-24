Минобороны США модернизирует боевые корабли прибрежной зоны

Министерство обороны США объявило о заключении контрактов на модернизацию боевых кораблей прибрежной зоны на общую сумму $2,6 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

В рамках реализации программы были подписаны соглашения с рядом американских компаний, включая BAE Systems, General Dynamics и Propulsion Controls Engineering.

Сообщается, что каждому из подрядчиков присуждены контракты на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и модернизации боевых кораблей, базирующихся в Сан-Диего, штат Калифорния. Завершение работ по контрактам запланировано на май 2030 года.

Ранее мы сообщали, что США заявили о возможности уничтожать цели по всей планете за минуты.