В Баку теленок ворвался в магазин и устроил хаос

Необычный случай произошел в Масазыре - в один из магазинов местного торгового центра забежал теленок, вызвав панику.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее в московской квартире нашли азиатского львенка.