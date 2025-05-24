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В Баку теленок ворвался в магазин и устроил хаос - ВИДЕО

Необычный случай произошел в Масазыре - в один из магазинов местного торгового центра забежал теленок, вызвав панику. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее в московской квартире нашли азиатского львенка.