Хаменеи предупредил Трампа

Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи отреагировал на недавнюю речь президента США Дональда Трампа, касающуюся Ирана.

Как передает Day.Az, Хаменеи заявил, что если Трамп выполнит свою угрозу нанести удары по Ирану, то столкнется с мощным ответом.

"США и Израиль угрожают нам. Если они решат действовать с враждебными намерениями, что, впрочем, маловероятно, они обязательно столкнутся с сильным контрударом", - отметил Хаменеи.

Напомним, что ранее Дональд Трамп угрожал Ирану жесткими бомбардировками, если Тегеран не согласится на условия по своей ядерной программе.