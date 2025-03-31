Сотрудники полиции провели операцию против граждан Ирана, являющихся участниками международной преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотиков и их распределением по различным адресам в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в Ярдымлинском районе были задержаны 26-летний Хади Фашихи и 29-летний Рза Атаи.

У задержанных было найдено 36 кг марихуаны, содержащей психотропные вещества, а также героин и метамфетамин.

Возбуждено уголовное дело, и суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста.

Операции по задержанию других участников группировки и их сообщников в Азербайджане продолжаются.