Операция по изъятию наркотиков в Ярдымлы есть задержанные - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники полиции провели операцию против граждан Ирана, являющихся участниками международной преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотиков и их распределением по различным адресам в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в Ярдымлинском районе были задержаны 26-летний Хади Фашихи и 29-летний Рза Атаи.
У задержанных было найдено 36 кг марихуаны, содержащей психотропные вещества, а также героин и метамфетамин.
Возбуждено уголовное дело, и суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде ареста.
Операции по задержанию других участников группировки и их сообщников в Азербайджане продолжаются.
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