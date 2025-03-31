Microsoft лишила Windows важного атрибута

В операционной системе Windows произошли заметные изменения: компания Microsoft отказалась от традиционного синего "экрана смерти", заменив его на зеленый. Об этом стало известно из поста в официальном блоге Windows, посвященного анонсу сборки Windows 11 Insider Preview 26120.3653, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо смены цветовой гаммы, пользователей ожидает обновленный интерфейс в случае системных сбоев. Сообщается, что из нового дизайна исчезли узнаваемый смайлик ":(" и QR-код, ранее использовавшийся для облегчения диагностики проблем. Вместо этого Microsoft сделала выбор в пользу более минималистичного оформления.

В официальном заявлении Microsoft подчеркнула, что новый пользовательский интерфейс для непредвиденных перезагрузок разработан с целью соответствия принципам дизайна Windows 11 и общей задаче - максимально быстрого возвращения пользователей к работе. Разработчики отметили, что интерфейс стал проще, но при этом сохранил необходимую техническую информацию на экране.

Первыми оценить изменения смогут участники программы Windows Insider, использующие версию Windows 11 24H2 и более новые сборки в каналах Beta, Dev и Canary. Остальным пользователям зеленый "экран смерти" станет доступен на более позднем этапе, после завершения тестирования и стабильного внедрения обновления в систему.