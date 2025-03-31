https://news.day.az/world/1740804.html В Мьянме объявлен траур в связи с последствиями землетрясения Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил национальный траур в связи с последствиями землетрясения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru. Новость обновляется
В Мьянме объявлен траур в связи с последствиями землетрясения
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил национальный траур в связи с последствиями землетрясения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
Новость обновляется
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