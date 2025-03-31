Названо число задержанных в Азербайджане за два дня

29 и 30 марта правоохранительные органы Азербайджана раскрыли 67 преступлений по горячим следам, сообщило Министерство внутренних дел.

Кроме того, за этот период было раскрыто шесть преступлений, зарегистрированных ранее, сообщает Day.Az.

В результате задержаны 84 человека, находившихся в розыске, в том числе 22 - как должники.

Также было выявлено 43 случая, связанных с наркотиками, и 11 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов. Задержано 68 подозреваемых в совершении преступлений.