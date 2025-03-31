https://news.day.az/society/1740794.html Названо число задержанных в Азербайджане за два дня 29 и 30 марта правоохранительные органы Азербайджана раскрыли 67 преступлений по горячим следам, сообщило Министерство внутренних дел. Кроме того, за этот период было раскрыто шесть преступлений, зарегистрированных ранее, сообщает Day.Az. В результате задержаны 84 человека, находившихся в розыске, в том числе 22 - как должники.
Названо число задержанных в Азербайджане за два дня
29 и 30 марта правоохранительные органы Азербайджана раскрыли 67 преступлений по горячим следам, сообщило Министерство внутренних дел.
Кроме того, за этот период было раскрыто шесть преступлений, зарегистрированных ранее, сообщает Day.Az.
В результате задержаны 84 человека, находившихся в розыске, в том числе 22 - как должники.
Также было выявлено 43 случая, связанных с наркотиками, и 11 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов. Задержано 68 подозреваемых в совершении преступлений.
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