В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о деградации французского политического лидерства.

Day.Az представляет публикацию:

С уходом Жака Ширака с поста президента Франции в этой стране завершилась эпоха Больших Политиков - лидеров с масштабным мировоззрением, способных не только защищать национальные интересы, но и сохранять баланс в Европе. После него пошла череда совершенно других политиков - пустых и поверхностных фигур, носителей элементарного бытового сознания. Их политика и решения не только не укрепили, но и усугубили проблемы как Франции, так и Европы в целом.

Саркози: начало европейской катастрофы

С приходом Николя Саркози Франция сделала первый шаг к упадку. Не знаем, кто вложил ему в голову эту утопическую либеральную идею, но она оказалась фатальной не только для региона, но и для всей Европы. В результате ЕС захлёбывается в мигрантском кризисе, и будет страдать от него еще больше.

Саркози, переигравший Ширака на выборах лозунгами в том числе о жесткости своей политики, на деле оказался ловким демагогом, разрушившим важнейшие стратегические позиции Франции.

Олланд: слабость, возведённая в норму

После Саркози лучше не стало. Следующим президентом стал Франсуа Олланд, которого запомнили не реформами, а скандалами. В то время как страна нуждалась в сильном лидере, он предпочитал разъезжать по любовницам на мотоцикле и заниматься мелкими политическими играми. Его правление стало периодом полного застоя, а продвигаемые нарративы - только усугубили экономические и социальные проблемы Франции и Европы в целом.

Под его руководством Париж окончательно потерял статус политического центра Европы, уступив его Берлину. Миграционный кризис, унаследованный от Саркози, только усилился, а вместо реальных решений Олланд предлагал бесконечные дискуссии и бесплодные саммиты.

Макрон: президент, работающий на кого угодно, кроме Франции

Эммануэль Макрон оказался квинтэссенцией новой французской политики - амбициозный, но сиюминутный позер, принимающий решения "с листа", по ситуации. Его политическая риторика напоминает набор клише, а внешнеполитические решения - попытку усидеть на двух стульях, при том, оба этих стула "кидает". Французские граждане страдают от экономического спада, протестные движения, такие как "жёлтые жилеты", стали символом провала социальной политики.

Но, что не получилось сделать у двух предыдущих дураков, Макрон "успешно" реализовал: Франция окончательно потеряла свои позиции в Африке, стала нерукопожатной - африканские страны одна за одной гонят французов со своей территории и избавляются от единственной "мягкой силы" Парижа - выходят из Франкофонии. Погрязший в семейных скандалах и лишенный какого-либо стратегического видения, Макрон ради шкурных электоральных интересов умудряется портить отношения и со своими стратегическими союзниками, и с набирающими силу государствами.

Слабые лидеры - тупик для Европы

Последние президенты Франции не просто допустили кризис, а стали его катализаторами. Саркози, Олланд и Макрон - три дурака, последовательно уничтожавшие европейскую стабильность. Они предали Францию и Европу.. Вместо интересов Европы - хаос и массовая миграция. Вместо укрепления экономики - налоговое давление и рост социального недовольства. Вместо сильной внешней политики - непродуманные хаотичные решения.

Франция больше не играет роль гаранта стабильности Европы и становится её слабым звеном. А Макрон, с его менталитетом конторского клерка, которые подменил великие идеи мнимым прагматизмом, стал символом этого краха.