https://news.day.az/world/1740823.html Ле Пен признали виновной по этому делу Суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от "Национального объединения" виновными по делу о парламентских ассистентах. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется.
Ле Пен признали виновной по этому делу
Суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от "Национального объединения" виновными по делу о парламентских ассистентах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ле Пен признана виновной в присвоении средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.
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