Ле Пен признали виновной по этому делу

Суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от "Национального объединения" виновными по делу о парламентских ассистентах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ле Пен признана виновной в присвоении средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.