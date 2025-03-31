https://news.day.az/politics/1740816.html Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев. Как сообщает Day.Az, в публикации на официальной странице ведомства в соцсети Х говорится: "107 лет назад наши азербайджанские братья стали жертвами зверского геноцида, совершенного армянскими бандитскими отрядами.
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.
Как сообщает Day.Az, в публикации на официальной странице ведомства в соцсети Х говорится:
"107 лет назад наши азербайджанские братья стали жертвами зверского геноцида, совершенного армянскими бандитскими отрядами. Мы с глубокой скорбью и уважением чтим их память и искренне разделяем боль братского и дружественного азербайджанского народа".
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