Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az, в публикации на официальной странице ведомства в соцсети Х говорится:

"107 лет назад наши азербайджанские братья стали жертвами зверского геноцида, совершенного армянскими бандитскими отрядами. Мы с глубокой скорбью и уважением чтим их память и искренне разделяем боль братского и дружественного азербайджанского народа".