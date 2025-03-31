Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом

31 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Масуд Пезешкиан поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана со священным праздником Рамазан, передал наилучшие пожелания.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления и в свою очередь поздравил Президента и народ Ирана с праздником.

Масуд Пезешкиан поблагодарил Президента Азербайджана за поздравления.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение динамикой взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами, затронута деятельность межправительственной комиссии, состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, энергетической и других сферах.