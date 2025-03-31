"Золотые" цены обновили исторический максимум

Фьючерсы на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновили исторический рекорд, превысив отметку в $3 150 за тройскую унцию.

Как передает Day.Az, ссылаясь на данные биржи, стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX увеличилась на 1,31%, достигнув $3 155 за тройскую унцию.

Цена майских фьючерсов на серебро на COMEX поднялась на 0,77%, составив $35,083 за унцию.