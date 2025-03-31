https://news.day.az/economy/1740792.html "Золотые" цены обновили исторический максимум Фьючерсы на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновили исторический рекорд, превысив отметку в $3 150 за тройскую унцию. Как передает Day.Az, ссылаясь на данные биржи, стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX увеличилась на 1,31%, достигнув $3 155 за тройскую унцию.
"Золотые" цены обновили исторический максимум
Фьючерсы на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновили исторический рекорд, превысив отметку в $3 150 за тройскую унцию.
Как передает Day.Az, ссылаясь на данные биржи, стоимость июньских фьючерсов на золото на COMEX увеличилась на 1,31%, достигнув $3 155 за тройскую унцию.
Цена майских фьючерсов на серебро на COMEX поднялась на 0,77%, составив $35,083 за унцию.
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