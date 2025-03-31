Азербайджанские шахматисты опустились в рейтинге ФИДЕ

ФИДЕ опубликовал мировой шахматный рейтинг за апрель.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в список "Топ-100" вошли семь азербайджанских шахматистов.

Лучший результат среди шахматистов-мужчин у Шахрияра Мамедъярова. Наш гроссмейстер занимает 13-е место с 2748 очками. Теймур Раджабов (2692) занял 39-е место. Рауф Мамедов (2657) - 69-й. Все трое наших шахматистов опустились в рейтинге. Шахрияр и Рауф опустились на две позиции, а Теймур - на четыре.

Турнирную таблицу возглавляет норвежец Магнус Карлсен с 2837 очками.

Нашим лучшим представителем в женской таблице является Говхар Бейдуллаева (2400), которая находится на 45-м месте и Гюнай Мамедзаде (2390), занимающая 53-ю строчку. Обе наших шахматистки опустились на две позиции. Ульвия Фаталиева (2387) сохранила 57-е место, а Ханым Баладжаева (2358) - 85-е.

Женский рейтинг возглавляет китаянка Ифань Хоу - 2633 балла.