МИД распространил заявление по случаю 31 марта

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.

Как передает Day.Az, в заявлении МИД говорится:

"Сегодня исполняется 107 лет со дня мартовского геноцида 1918 года, одного из самого большого акта геноцида, совершенного радикальными армянскими группировками против мирных азербайджанцев в прошлом веке, в результате которого были жестоко убиты тысячи азербайджанцев на этнической и религиозной почве. 31 марта, в День геноцида азербайджанцев, мы с глубокой скорбью и уважением чтим светлую память невинных жертв этих трагических событий.

Политика систематической этнической чистки и геноцида, проводимая против азербайджанцев, привела к массовым убийствам в различных регионах. Как признал сам Чрезвычайный комиссар Кавказа Степан Шаумян, в этих преступлениях участвовали шесть тысяч вооружённых бойцов Бакинского Совета и четыре тысячи солдат партии "Дашнакцутюн". Под предлогом борьбы с "контрреволюционерами" они совершали жестокие расправы против мирного населения в Баку, Шамахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване и Ереване. В результате массовых убийств только в Губе с особой жестокостью было убито более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел.

Во время этих массовых убийств, в ходе которых были жестоко уничтожены десятки тысяч наших соотечественников, варварское разрушение культурных и религиозных памятников, мечетей и кладбищ, принадлежавших азербайджанцам, служит неопровержимым доказательством того, что произошедшее было преступлением на почве этнической ненависти и нетерпимости.

После основания Азербайджанской Народной Республики, несмотря на создание специальных комиссий для расследования этих трагических событий, доведение их до мировой общественности и признание 31 марта Днём общенационального траура, падение Республики помешало дать этим преступлениям надлежащую политико-правовую оценку.

Лишь после восстановления независимости Азербайджана и возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева, 26 марта 1998 года был подписан Указ "О геноциде азербайджанцев", который впервые на государственном уровне дал политическую оценку этим трагическим событиям.

Политика этнической ненависти и нетерпимости, ставшая основой массовых убийств азербайджанцев в начале XX века, продолжилась и в конце столетия - депортацией нашего народа с нынешних территорий Армении, массовыми убийствами во время конфликта и оккупации, преступлениями против человечности, включая геноцид в Ходжалы, а также военными преступлениями против мирного населения в ходе 44-дневной Отечественной войны 2020 года.

Несмотря на исторические возможности для окончательного закрытия этих трагических страниц, установления прочного и необратимого мира в нынешний постконфликтный период, сохраняющиеся территориальные претензии, закреплённые в Конституции Армении и ряде её законодательных актов, остаются главным препятствием на пути и источником беспокойства для стабильного будущего региона.

В этом контексте, наряду с продолжением национальных и международных усилий по привлечению виновных в совершённых преступлениях к юридической ответственности, Азербайджан остаётся решительным и непреклонным в своем требовании о прекращении территориальных претензий Армении к нашей стране, рассматривая это как необходимое условие для устойчивого мира в регионе.

31 марта - в День геноцида азербайджанцев мы с глубокой скорбью и уважением чтим память невинных азербайджанцев, подвергшихся этнической ненависти и геноциду.

Allah rəhmət eləsin!".