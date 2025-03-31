Aston Martin отчиталась по испытаниям нового гиперкара

Компания Aston Martin отчиталась о финальных испытаниях нового гиперкара Valhalla на дорогах в Великобритании и испытательном полигоне под Барселоной. Всего будет выпущено 999 таких автомобилей, производство стартует во II квартале текущего года.

Как передает Day.Az, об этом пресс-служба британского производителя объявила 31 марта, опубликовав снимки модели с тестов.

В ходе испытаний Aston Martin занималась доводкой активной аэродинамики, рулевого управления, тормозной системы и подвески. Пилотировал автомобиль победитель гонок в Ле-Мане и заводской пилот марки Даррен Тернер.

Aston Martin Valhalla является первой серийной моделью марки с подключаемой гибридной силовой установкой и первой, которая способна передвигаться на чистом электричестве. Гиперкар имеет расположенный посередине четырехлитеровый двигатель V8 с двумя турбинами и восьмиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, в корпус которого встроен электромотор. Еще два электродвигателя находятся на передней оси и обеспечивают работу полноприводной системы.

Максимальная мощность силовой установки Aston Martin Valhalla составляет 1079 л.с. (1100 Нм). Максимальная скорость ограничена на отметке 350 км/ч , ускорение до первой "сотни" занимает 2,5 секунды. Режиме езды на чистом электричестве максимальная скорость составляет 130 км/ч.